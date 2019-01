Constantin Braun ist wieder da

Für einen Einsatz in der Mannschaft reicht es zwar noch nicht (obwohl ihn Stéphane Richer "gern nehmen würde"), aber im Training gibt er schon wieder Vollgas. Danach hat Braun heute mit der Presse gesprochen und dabei sehr intime Einblicke in das gegeben, was er in den vergangenen Monaten durchgemacht hat. Hier gibt es den ausführlichen Text dazu: