+++ Jonas Müller ist Berliner Sportler des Jahres +++ 2:3-Niederlage bei den Iserlohn Roosters +++ Cundari bleibt Tribünengast, auch in Iserlohn +++ CHL: München besiegt Malmö +++ Ex-Mannheimer Thomas Larkin wird in Schweden wegen Körperverletzung angeklagt +++ Florian Busch schießt die Eisbären in Mannheim zum Sieg +++ Haie, Haie, bum, bum, bum, bum +++ Drei Gegentore gegen die Haie im ersten Drittel +++

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Jörg Leopold 1 : 2 Eisbären Berlin 23 Jonas Müller Grizzlys Wolfsburg 26 Wade Bergman

36 Cole Cassels 9.12.2018, 14 Uhr, Arena am Ostbahnhof | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg 1:2 | 2/3 | Tor: Jonas Müller (23.) #EBBvsWOB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1071772248275632129 | Jörg Leopold Zweite Drittelpause Ernüchterung auf den Rängen. Mit dem Zwischenstand hatten sicherlich nicht so viele Fans heute hier gerechnet - vor allem nach der 1:0-Führung durch Jonas Müller. Aber 20 Minuten bleiben ja noch, aber da muss mehr gehen bei den Eisbären. | Jörg Leopold 2:1 Wolfsburg Cassels führt den Penalty-Schuss aus und trifft an Poulin vorbei ins Tor. Die Grizzlys haben das Spiel gedreht. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Penalty für Wolfsburg | Jörg Leopold Fanbogen bleibt Und da singen auch die rund 50 Gästefans mit. Dafür wiederum bedanken sich dann sogar die Berliner Anhänger. | Jörg Leopold Powerbreak Das können die Wolfsburger jetzt ganz gut gebrauchen, im Moment ist auch wegen der Strafzeiten ziemliches Einbahnstraßen-Eishockey. | Jörg Leopold Wieder nichts Gefühlt ist der Überzahlspiel in den vergangenen Wochen in gleichem Maße schwächer geworden wie das Unterzahlspiel stärker. Aber wie gesagt: Reine Gefühlssache. | Jörg Leopold Nächste Strafe Wolfsburg Und damit noch einmal 25 Sekunden die doppelte Überzahl für die Eisbären. Jetzt aber! | Jörg Leopold | Jörg Leopold Fünf gegen Drei 38 Sekunden lang jetzt die dicke Chance zum 2:1 für die Eisbären. | Jörg Leopold Eisbären in Überzahl Die direkte Antwort? | Jörg Leopold Wolfsburg gleicht aus Müller ist gerade zurück, da zieht Bergman von links ab. Furchner steht vor Poulin und der sieht deshalb nichts. | Jörg Leopold Strafzeit Berlin Jonas Müller ist gerade überall - jetzt zur Abwechslung mal auf der Strafbank. | Jörg Leopold Jonas Müller Seit gestern Berlins Sportler des Jahres und heute bisher Torschütze des Tages. | Jörg Leopold 1:0 Eisbären Müller zieht ab und der Puck schlägt mit 109 km/h links oben im Netz ein. | Jörg Leopold Weiter geht's Das zweite Drittel läuft. | Jörg Leopold Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg 0:0 | 1/3 #EBBvsWOB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1071759967269593088 | Jörg Leopold Wir haben sehr schnell begonnen und es wird wichtig sein, dass wir so weitermachen. Dann werden wir auch unser Tor machen. James Sheppard im Arena-Interview nach dem ersten Drittel | Jörg Leopold Das war's Kein wirklich gutes erstes Drittel - das gilt irgendwo für beide Mannschaften. Wobei die Messlatte bei den Eisbären natürlich etwas höher liegt. | Weitere Beiträge