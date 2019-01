+++ Constantin Braun gibt Comeback bei den Eisbären, auch Kai Wissmann spielt in Nürnberg +++ Aubry hat's am Knie, Richmond fehlt länger +++ Ex-Coach Clement Jodoin wird Co-Trainer in München +++ RB München im CHL-Finale +++

36 Vincent Hessler 25.1.2019, 19.30 Uhr, Arena Nürnberger Versicherung | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Bestes Drittel unter Richer? Das war beeindruckend, was die Eisbären hier abgeliefert haben. Jetzt müssen sie die Punkte aber auch nach Hause bringen und dürfen nicht wieder einbrechen. Aber im Moment ist Nürnberg am Boden, nicht Berlin. | Jörg Leopold Wir haben das zweite Drittel vielleicht ein bisschen auf die leichte Kappe genommen. Aber wir wissen, was jetzt zu tun ist. Oliver Mebus bei Magentasport | Jörg Leopold Thomas Sabo Ice Tigers - Eisbären Berlin 2:4 | 2/3 | Tore: Sean Backman (7./27.), Frank Hördler (27.) & Vincent Hessler (36.) #NITvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1088889445389135874 | Jörg Leopold 2. Drittelpause Die Eisbären gewinnen den zweiten Abschnitt mal eben 3:0 und sind ganz nah dran, ihre Negativserie zu beenden. | Jörg Leopold Auszeit Nürnberg Langer Wechsel mit Icing - da geht Jiranek kein Risiko. | Jörg Leopold Einbahnstraßen-Hockey Inzwischen 36:13-Schüsse für die Berliner, 22:3 im zweiten Drittel. Wer soll das begreifen? | Jörg Leopold Ist das die Auferstehung? Wer hätte das gedacht? Die Eisbären schießen drei Tore in zehn Minuten und sind vorn. Und Nürnberg? Ist völlig von der Rolle. Eishockey ist einfach ein seltsamer Sport. | Jörg Leopold 4:2 Eisbären Kaum zu glauben. Hessler darf nicht in Überzahl ran, er trifft dann auch. DuPont mit dem Schuss, Hessler fälscht ihn vor Treutle stehen ab. | Jörg Leopold Nächste Strafe Nürnberg Kislinger kommt zurück aufs Eis, Jurcina verlässt es. Die Eisbären mit der nächsten Gelegenheit, zu erhöhen. | Jörg Leopold Fast das 4:2 Noebels hat ein halbleeres Tor vor sich, trifft aber nur den rechten Außenpfosten. Das war die dicke Chance zur Zwei-Tore-Führung in Überzahl. | Jörg Leopold Strafzeit Nürnberg Kislinger muss zusehen, zum zweiten Mal heute. Bei seiner ersten Strafe erzielten die Eisbären ein Tor... | Jörg Leopold 26:12-Torschüsse Für die Eisbären wohlgemerkt. Die Führung geht tatsächlich in Ordnung. | Jörg Leopold Nürnberg wackelt Das war so nicht eingeplant von den Gastgebern und jetzt wird das Kopfkino bestimmt auch bei den Ice Tigers flimmern. | Jörg Leopold Sean Backman mit seinem ersten Doppelpack in dieser Saison. #ebb #NITvsEBB #nitebb — Hannes Modes on Twitter (@h_modes) https://twitter.com/h_modes/status/1088883548185133057 | Jörg Leopold Das ist mal ein Ding hier Die Eisbären suchen ihr Heil in der Offensive und belohnen sich für ihr engagiertes Auftreten mit einem Doppelschlag binnen 33 Sekunden. | Jörg Leopold 3:2 Eisbären Puckverlust der Nürnberger. Noebels bedient den mitlaufenden Backman und der hat letztlich keine Mühe. Spiel gedreht. | Jörg Leopold Keine Strafe Das sah auch nicht so dramatisch aus, was Mieszkowski da gemacht hat. Deswegen gibt's auch keine Strafzeit und Müller kommt auch schon zurück zur Bank. | Jörg Leopold Jonas Müller hat's erwischt Nach einem Zweikampf bleibt er zunächst auf dem Eis liegen, blutet auch an der Nase. Er steht aber schnell wieder und geht in die Kabine zur weiteren Behandlung. | Jörg Leopold Ausgleich Eisbären Hördler mit einem mächtigen Schuss von der blauen Linie. Vor Treutle ist mächtig was los und auch deswegen schlägt es dann im Nürnberger Tor ein. Und das 2:2 ist verdient. | Jörg Leopold Eisbären bleiben dran Backman mit der nächsten Chance, diesmal per Rückhand. Aber Treutle bleibt erneut Sieger. | Weitere Beiträge