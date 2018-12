Serientäter in der MBA

Rein statistisch ist das Spiel der Eisbären heute in jedem Falle mal ein Leckerbissen. Denn die heimschwächste Mannschaft der vergangenen Wochen (Berlin) trifft auf die auswärtsschwächste (Augsburg). Vier Niederlagen haben die Panther in der Fremde nacheinander kassiert, so viele wie die Eisbären zuletzt daheim in Folge. Eine Serie endet heute, wir sind gespannt, welche das sein wird.