+++ Erst Helau, dann Kölle Alaaf: Rheinisches Wochenende zum Punktspielabschluss +++ Tickets für die Pre-Play-offs verfügbar +++ Platz neun ist nach 5:2 in Iserlohn fast sicher +++ Noebels schießt Eisbären zum Sieg in Ingolstadt +++ Jahnke erzielt beim 3:7 in Straubing sein erstes DEL-Tor - diesmal wirklich +++ Pitsch, platsch, Pinguin(e) - 6:3-Heimerfolg +++ Ortega landet in Berlin +++

16 Felix Schütz 1.3.2019, 19.30 Uhr, Arena am Ostbahnhof | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Rauf und runter So ein mitreißendes Spiel gab es hier lange nicht mehr, auch wenn natürlich Fehler in der Defensive auf beiden Seiten drin sind. | Jörg Leopold 3:2 Haie Köln kommt über links, wo Schütz viel Platz hat und dann aus spitzem Winkel aufs kurze Eck abzieht. Dort schlägt der Puck dann ein, Poulin ärgert sich - den hätte er haben können, wenn nicht müssen. | Jörg Leopold Aubry hat einen Lauf Schon wieder zwei Punkte heute und wenn er schießt, dann finden die Pucks inzwischen fast von selbst ins Netz. | Jörg Leopold Ausgleich Eisbären! Aubry mit dem Schuss vom linken Bullykreis, den Wesslau durchrutschen lässt. Ranford steht am langen Pfosten, ist aber nicht mehr dran, bevor der Puck hinter der Linie ist. | Jörg Leopold Fischbuch! Kapitaler Fehlpass der Kölner. Fischbuch kann allein auf Wesslau zulaufen, scheitert aber. | Jörg Leopold Wahnsinns-Tempo Vor allem die Kölner fahren ihr atemberaubend fix über das Eis. Die Berliner halten aber durchaus dagegen, werden aber defensiv ordentlich gefordert. | Jörg Leopold Treffer zählt, 2:1 Haie Akeson zwar mit dem Schlittschuh, aber wohl ohne Absicht. Und damit wieder Führung für Köln. | Jörg Leopold Videobeweis Köln jubelt, aber das vermeintliche 2:1 ist noch nicht sicher, weil Jason Akeson den Puck mit dem Schlittschuh über die Linie drückt. Die Schiris schauen sich das noch einmal an. | Jörg Leopold Powerbreak Sehr ansehnliches Spiel bisher. Die Eisbären mit der wichtigen, schnellen Antwort, aber Köln wirkt weiterhin enorm spielstark. Das könnte richtig interessant werden heute. | Jörg Leopold 1:1 Eisbären Köln ist am Drücker, leistet sich dann aber einen Fehler an der gegnerischen blauen Linie. Die Eisbären kontern, Aubry legt perfekt ab für den nachrückenden DuPont und der trifft links ins Tor. | Jörg Leopold | Jörg Leopold 1:0 Haie Was für ein Powerplay der Kölner. Die Gäste lassen den Puck wunderbar laufen und die Eisbären gleich mit. Am Ende trifft Hanowski rechts am Pfosten ins Netz. Da geht ein Raunen durch die Arena, schöner kann man eine Überzahl nicht ausspielen. | Jörg Leopold Fehlstart Aubry erst mit einem Scheibenverlust und dann folgt die kleine Notbremse von Wissmann hinter dem eigenen Tor. Frühe Überzahl Köln. | Jörg Leopold Los geht's! Das Spiel läuft. Vorher gab's noch Pfiffe für Eisbären-Trainer Stéphane Richer. Trotz der jüngsten Trendwende. | Jörg Leopold Hübsch | Jörg Leopold Der 51. Spieltag Bevor es gleich losgeht, hier noch mal der Blick auf die Ansetzungen des Tages und die Tabelle:

Eisbären Berlin - Kölner Haie 19.30

Schwenninger Wild Wings - EHC Red Bull München 19.30

Düsseldorfer EG - Krefeld Pinguine 19.30

Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers 19.30

Augsburger Panther - Adler Mannheim 19.30

Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 19.30

Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg 19.30



1. Adler Mannheim 50 36 14 +74 186:112 112

2. EHC Red Bull München 50 36 14 +63 172:109 109

3. Augsburger Panther 50 28 22 +15 143:128 85

4. Kölner Haie 50 28 22 +8 140:132 84

5. Düsseldorfer EG 50 27 23 +18 150:132 83

6. ERC Ingolstadt 50 28 22 +3 150:147 80

7. Straubing Tigers 50 26 24 +9 150:141 78

8. Pinguins Bremerhaven 50 25 25 +3 161:158 75

9. Eisbären Berlin 50 24 26 -21 139:160 68

10. Nürnberg Ice Tigers 50 21 29 -9 152:161 63

11. Grizzlys Wolfsburg 50 16 34 -48 125:173 57

12. Krefeld Pinguine 50 21 29 -31 134:165 56

13. Iserlohn Roosters 50 17 33 -25 157:182 55

14. Schwenninger Wild Wings 50 17 33 -59 103:162 45

Der 51. Spieltag Bevor es gleich losgeht, hier noch mal der Blick auf die Ansetzungen des Tages und die Tabelle:

Warm-Up Läuft auch schon. | Jörg Leopold Die Aufstellung Wie erwartet. | Jörg Leopold Blick (ganz weit) voraus Das Team der #ebb bestreitet einen Teil der Vorbereitung, nämlich den 16.-18.August 2019 beim @dolomitencup im italienischen Neumarkt (Südtirol). Mehr dazu: https://t.co/iJ9ZdVd26w #DolomitenCup — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1101502692923531264 | Jörg Leopold Wie Marcel Noebels die aktuelle Situation einschätzt Zu den Heimspielen am Wochenende... "Wir wollen den Lauf, den wir haben in den letzten beiden Spielen noch einmal mitnehmen und mit Selbstvertrauen in die Endrunde gehen. Dieses Jahr haben wir zuhause ein bisschen gestrauchelt und wollen deswegen noch mal zwei Heimsiege haben."



Was zuletzt besser lief als davor... "Dass wir jetzt weniger Verletzte haben, spielt sicherlich eine Rolle. Aber wir haben zuletzt auch besser als Mannschaft zusammengespielt. Und das brauchen wir jetzt auch für die nächsten hoffentlich noch 20 Spiele."



Was in dieser Saison noch drin ist... "Wenn wir wirklich noch um die Meisterschaft mitspielen wollen, muss jeder seine Rolle erfüllen und akzeptieren. Wenn das schon einer nicht macht, wird es schwer. Wir spielen sicherlich noch nicht so gut, um die ganz großen Mannschaften über sieben Spiele zu schlagen, aber wenn wir die Pre-Play-offs überstehen und dann auf Mannheim oder München treffen, wäre das sicherlich unangenehm für sie. Genauso wie es umgekehrt auch so wäre, wenn wir Erster oder Zweiter wären und gegen die spielen müssten. Ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft sind, die schon noch mal eine Überraschung schaffen kann - so wie vor zwei Jahren." | Weitere Beiträge