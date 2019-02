+++ Ein Punkt fehlt noch für die Pre-Play-offs +++ Noebels schießt Eisbären zum Sieg in Ingolstadt +++ Jahnke erzielt beim 3:7 in Straubing sein erstes DEL-Tor - diesmal wirklich +++ Pitsch, platsch, Pinguin(e) - 6:3-Heimerfolg +++ Ortega landet in Berlin +++ Colin Smith ist jetzt Deutscher +++ Fanbogen: Deutsche Bahn und BSR wollen helfen +++

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Jörg Leopold 2 : 5 Iserlohn Roosters 15 Luigi Caporusso

27 Anthony Camara Eisbären Berlin 4 Florian Kettemer

22 Marcel Noebels

40 Frank Hördler

50 Louis-Marc Aubry

54 Jamie MacQueen (1:1, 1:2, ...) 4550 Zuschauer | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Strafzeit Iserlohn Todd muss zwei Minuten runter - hoher Stock. Machen die Eisbären jetzt endgültig den Deckel drauf in diesem Spiel? | Jörg Leopold Knapp sieben Minuten noch Die Eisbären könnten mit einem Sieg fünf Punkte zwischen sich und Nürnberg legen. Damit wäre Platz neun dann auch fast gesichert. | Jörg Leopold Eisbären vollzählig Das war ein Wirkungstreffer. Iserlohn ist gelähmt und hat nicht mehr viel Zeit. | Jörg Leopold Aubry hat einen Lauf Auch heute war das schon wieder sein dritter Punkt. Das macht dann mal 13 Punkte in den vergangenen sechs Spielen. Nicht schlecht. | Jörg Leopold 4:2 Eisbären Die Berliner erhöhen in Unterzahl. Fischbuch mit dem Pass von rechts zum mitgelaufenen Aubry. Der hat viel Netz vor sich und trifft. Zur Vorentscheidung? | Jörg Leopold Strafzeit Berlin Wissmann schießt den Puck über das Plexiglas - das gibt zwei Minuten für den Eisbären-Verteidiger. | Jörg Leopold Das war knapp Martinovic trifft den Pfosten, danach verpasst Schmidt per Nachschuss ebenso das 3:3. | Jörg Leopold Iserlohn versucht es Aber so richtig viel klappt nicht bei den Roosters. Die Eisbären sollten jetzt aber nicht den Fehler machen und passiv werden. | Jörg Leopold Auf ins letzte Drittel Reicht es für drei Berliner Punkte? | Jörg Leopold Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 2:3 | 2/3 | Tore: Florian Kettemer (4.) & Frank Hördler (40.) #IECvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1099714795463417856 | Jörg Leopold 2. Drittelpause Das war es im zweiten Drittel. Die Eisbären liegen wieder vorn und das geht schon in Ordnung. | Jörg Leopold 3:2 Eisbären Zwei Sekunden vor Ablauf des zweiten Drittels gehen die Berliner tatsächlich noch einmal in Führung. Vor dem Tor der Roosters wird fleißig gestochert und am Ende ist es dann wohl Hördler, der mit der Rückhand einschießt. | Jörg Leopold Gute Minute noch Iserlohn hat sich wieder ein bisschen befreit, aber Poulin hat insgesamt ein vergleichsweise ruhiges Drittel bisher erlebt. | Jörg Leopold Klare Schussüberlegenheit 36 Mal haben die Eisbären schon auf den Kasten der Roosters geschossen, umgekehrt war das erst 21 Mal der Fall. | Jörg Leopold Fischbuch Hat links viel Eis vor sich und läuft auf Hovinen zu, aber dann braucht er zu lange und bekommt letztlichen keinen brauchbaren Schuss mehr abgefeuert. | Jörg Leopold Eisbären bleiben dran Die Berliner haben inzwischen mehr vom Spiel, Iserlohn hat ein bisschen an Schwung verloren in diesem zweiten Drittel. | Jörg Leopold Chance vertan Iserlohn ist wieder komplett. | Jörg Leopold Strafzeit Iserlohn Erste Überzahl gleich für die Berliner, Iserlohns Kevin Schmidt verschafft sie den Eisbären. | Jörg Leopold Wieder Ausgleich Camara kann im Powerplay allein auf Poulin zulaufen und verlädt den Berliner Torwart anschließend mit mehreren Körpertäuschungen. | Jörg Leopold Strafzeit Eisbären Hördler verschafft Iserlohn ein zweites Powerplay an diesem Nachmittag. | Weitere Beiträge