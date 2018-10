+++ Pink in the Rink gegen Nürnberg ohne Sean Backman: Der Oberschenkel zwickt +++ EBB-Allstars verlieren 4:8 gegen russisches Legendenteam +++ Hessler gelingt in Bremerhaven sein erstes DEL-Tor +++ Trainerwechsel in Wolfsburg +++ Keine Punkte am Sonntag in Köln +++ Eisbären besiegen Grizzlys nach Penaltyschießen +++ Das Syndesmoseband: MacQueen fällt lange aus +++ Auch Olver muss passen +++

35 Daniel Weiß 28.10.2018, 19 Uhr, Arena am Ostbahnhof | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Eisbären wollen nachsetzen Da ist jetzt Zug drin bei den Berlinern. Eben hätte schon das 5:3 fallen müssen. | Jörg Leopold 4:3 Eisbären Die Nürnberger Strafe war gerade abgelaufen, eine neue aber schon angezeigt. Cundari interessiert das alles nicht, er wird nicht angegriffen und schießt ein. Es ist sein erster Treffer für die Eisbären. | Jörg Leopold Kein Tor Das war jetzt aber auch nicht so schwer zu erkennen. Dafür sitzt aber wieder ein Nürnberger auf der Strafbank. | Jörg Leopold Videobeweis Gab's heute ja schon länger nicht mehr. War der Puck da eben womöglich doch im Nürnberger Tor? Noebels war es jedenfalls nicht, der rutschte knapp vorbei. | Jörg Leopold Nürnberg komplett Das beste Powerplay der Liga hat da eben nicht überzeugen können. | Jörg Leopold Auf geht's Das letzte Drittel hat begonnen - noch mit doppelter Überzahl für die Eisbären. | Jörg Leopold Eisbären Berlin - Thomas Sabo Ice Tigers 3:3 | 2/3 | Tore: James Sheppard (4.) & Brandon Ranford (8./PP & 30.) #EBBvsNIT — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1056630948433932293 | Jörg Leopold Noch kein 4:3 27 Sekunden bleiben im dritten Drittel gleich noch, um doch noch in doppelter Überzahl das 4:3 zu machen. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Sogar Fünf gegen Drei Fox und Acton muss beide runter. Das muss jetzt ein Tor für die Eisbären werden. | Jörg Leopold Wütende Angriffe der Berliner Die Eisbären drängen jetzt mit Macht auf das 4:3. Und gleich dürfen sie das auch wieder im Powerplay versuchen. | Jörg Leopold Ganz laute MBA Die Fans pfeifen hier wütend ihren Frust heraus, zumal es nicht mal eine Strafe gegen Nürnberg gibt. Die Szene, die zu Richmonds Verletzung führte, war eine ziemlich klare Regelwidrigkeit. Der Stock ging da ins Gesicht des Berliners. | Jörg Leopold Kein Tor! Der Treffer zählt nicht, weil Richmond zuvor verletzt auf dem Eis lag. Das Spiel wäre deshalb unterbrochen gewesen, sagen die Schiedsrichter. Das finden die Fans nur "lächerlich", auch wenn Charlie Jahnke gewiss darüber nicht schmunzeln kann. Schon wieder ist sein vermeintlich erstes DEL-Tor dann doch keines. | Jörg Leopold 4:3 Jahnke? Die Eisbären kontern, Jahnke läuft allein auf Jenike zu und trifft klasse links ins Tor. Doch danach beraten die Schiedsrichter - und keiner weiß, warum. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Erneuter Ausgleich Daniel Weiß staubt vor Poulin stehend ab, der Berliner Torwart hatte da einen Schuss prallen lassen. Das war jetzt kein schlimmer Fehler, aber so einen hält er auch schon mal fest. Nicht, dass er doch ein bisschen mehr abbekommen hat eben bei dem Zusammenprall mit Kettemer. | Jörg Leopold Strafzeit Eisbären Zu viele Spieler auf dem Eis. Kann ja mal passieren. | Jörg Leopold Es geht weiter für Poulin Das wäre sonst ein kaum zu verkraftender Ausfall gewesen. | Jörg Leopold Schrecksekunde für Poulin Der wird vom eigenen Mann, Kettemer ist es wohl, nach einer Parade umgefahren und bleibt erst einmal liegen. | Jörg Leopold 3:2 Eisbären Schönes Solo von Florian Busch, der von rechts vor das Tor zieht und eigentlich schon selbst treffen könnte. Aber den Puck trifft er dann nicht richtig am langen Pfosten, so dass der durchrutscht zum Ranford, der nur noch ins leere Netz einschieben muss. | Weitere Beiträge