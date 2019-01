+++ Münchens Danny aus den Birken: "Wir gewinnen" +++ Nach 5:4 in Fischtown wieder Neunter +++ Spielt Bremerhaven bald in der AHL? +++ Nach 4:6 in Nürnberg nur noch Zehnter +++ Constantin Braun gibt Comeback bei den Eisbären +++ Aubry hat's am Knie, Richmond fehlt länger +++ Ex-Coach Clement Jodoin wird Co-Trainer in München +++ RB München im CHL-Finale +++

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Jörg Leopold 0 : 3 Eisbären Berlin Red Bull München 3 Maximilian Daubner

4 Andreas Eder

7 Andreas Eder 29.1.2019, 19.30 Uhr, Mercedes-Benz-Arena | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Powerbreak Die Zuschauer hier wissen noch nicht so recht, was sie mit diesem Spiel anfangen sollen. Der Start übertrifft die schlimmsten Befürchtungen und nimmt alle Hoffnung aus dem Spiel vom Sonntag. | Jörg Leopold Torwartwechsel Berlin Poulin kommt jetzt schon für den entnervten Franzreb. | Jörg Leopold 3:0 München Eder wird wieder völlig gelassen und schießt links unten ein. | Jörg Leopold 2:0 München Und wieder haben die Gäste viel zu Platz im Drittel der Berliner. Diesmal freut sich Eder und schießt zum 2:0 ein. Richer reagiert gleich mal mit der Auszeit. | Jörg Leopold 1:0 München Es geht ganz schlecht los für die Eisbären, die viel zu weit weg stehen von ihren Gegenspielern und die Münchner damit regelrecht zum Toreschießen einladen. Und so kommt es dann auch: Mauer auf Daubner, drin ist die Scheibe. | Jörg Leopold Spiel läuft! Eisbären in Blau, München in Weiß. | Jörg Leopold Alle bereit? Dann mal los. | Claus Vetter Schnell noch die ultimative Torwartgeschichte zum Spiel Und dafür haben wir mit Gästetorwart Danny aus den Birken gesprochen:

Schmetterling auf dem Eis Ein Eishockeytorwart bastelt gern mal an seiner Ausrüstung. Kann ja schließlich Vorteile bringen im Abwehrkampf gegen den Puck. Danny aus den Birken muss schmunzeln, wenn er so etwas im Jahr 2019 hört. Der deutsche Nationaltorhüter hat mit seinen 33 Jahren in dieser Hinsicht viel gehört und erlebt, vor allem zu Beginn seiner Zeit in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Tagesspiegel | Claus Vetter | Jörg Leopold Warm Up Läuft auch schon. | Jörg Leopold Die Aufstellung Unverändert im Vergleich zum Sonntag. Also auch wieder mit Franzreb im Tor. In weniger als 60 Minuten gehts mit diesem LineUp aufs Eis der Mercedes-Benz Arena Berlin. Die Aufstellungsgrafik wird präsentiert von https://t.co/6v0hZafrvp https://t.co/Jm0I44FDmQ #EBBvsRBM #eureHauptstadt #MercedesPlatz — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1090302516158447618 | Jörg Leopold Es wird schwer Die Münchner kommen mit breiter Brust nach Berlin. Zuletzt gab es acht Siege in Folge in der Liga, in den vergangenen 13 Partien immer mindestens einen Punkt. Und gegen die Eisbären gewann der Meister alle drei bisherigen Duelle in dieser Saison. Das letzte kurz nach Weihnachten war allerdings knapp. Die Berliner führten schon 3:1 bei den Münchnern, verloren dann aber doch noch im Penaltyschießen. Trotzdem ist Richer mit seiner Mannschaft heute Außenseiter, auch, wenn vielleicht noch einer der Verletzten zurückkehrt ins Team. Da lassen wir uns nachher einfach mal überraschen. | Jörg Leopold Am heutigen Dienstag treffen wir in der Mercedes-Benz Arena Berlin auf den amtierenden Deutschen Meister. Ihr habt noch kein Ticket? Versucht Euer Glück beim Gewinnspiel! Zum Registrierungsformular zu Kein Fan ohne Job gelangt Ihr hier: https://t.co/AbUYxzgMnI @HofmannPersonal — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1090143030596784128 | Claus Vetter Und jetzt kommt der Meister Aus den Birken: "Wir gewinnen" Wir hatten vor dem Spiel die Gelegenheit, mit Danny aus den Birken zu sprechen. Im Rahmen unserer Serie "Materialschlacht" hat uns der Nationaltorwart etwas über seine Torwartausrüstung erzählt. Das Ergebnis gibt es dann im Tagesspiegel am Dienstag und später auch online. Zu Gegner Eisbären sagt der Nationaltorwart: "Ich hatte vor der Saison nicht erwartet, dass die so weit unten stehen. Die haben ja in der Mannschaft kaum etwas geändert. Aber ich bin mir sicher, die Eisbären kommen in die Pre-Play-offs. Nur die Aufholjagd beginnt für die Berliner erst nach dem Spiel am Dienstag, das gewinnen wir natürlich."

Bild: dpa | Jörg Leopold Am Dienstag geht's schon weiter Dann kommt der Meister aus München nach Berlin. Mit dabei dann gleich zwei Ex-Trainer. Don Jackson, klar. Neuerdings aber auch noch der Co Clement Jodoin. Das wird interessant. Danke für Eure Unterstützung heute in Bremerhaven. Kommt alle jut nach Hause. Bis Dienstag! #ebb #bestfans #BHVvsEBB https://t.co/zes6YOZN4w — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1089623267311276033 | Jörg Leopold Der 43. Spieltag im Überblick Und heute hat mal so ziemlich alles für die Eisbären gespielt - vor allen Dingen natürlich sie selbst.

43. Spieltag:

Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Iserlohn Roosters - Kölner Haie 3:4 n. P. (0:1, 2:1, 1:1)

Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin 4:5 (1:0, 2:2, 1:3)

Schwenninger Wild Wings - Straubing Tigers 2:1 n. V. (0:0, 0:1, 1:0/1:0)

Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 4:3 (3:1, 0:0, 1:2)



1. Adler Mannheim 43 31 12 +63 160:97 97

2. EHC Red Bull München 43 30 13 +45 142:97 90

3. Düsseldorfer EG 43 25 18 +24 133:109 78

4. Kölner Haie 43 24 19 +9 117:108 73

5. Augsburger Panther 43 23 20 +11 128:117 71

6. Pinguins Bremerhaven 43 24 19 +13 142:129 70

7. ERC Ingolstadt 43 25 18 +2 128:126 70

8. Straubing Tigers 43 22 21 -1 122:123 64

9. Eisbären Berlin 43 20 23 -21 115:136 56

10. Nürnberg Ice Tigers 42 17 25 +2 130:128 53

11. Krefeld Pinguine 43 19 24 -22 120:142 51

12. Grizzlys Wolfsburg 43 12 31 -51 102:153 45

13. Schwenninger Wild Wings 43 16 27 -45 90:135 43

14. Iserlohn Roosters 42 12 30 -29 126:155 39

| Jörg Leopold Der Trainer ist stolz Was auch sonst nach so einem Spiel. Stéphane Richer: Ich bin stolz auf meine Jungs. Wir haben gut gekämpft und heute auch nach den letzten zwei guten Auswärtsspielen endlich mal gewonnen. Genau so, mit viel Kampf, müssen wir auch die nächsten Spiele angehen. #ebb #BHVvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1089587511377182720 | Jörg Leopold Serientäter Nach den sieben Niederlagen zuletzt kommt Bremerhaven einfach wie gerufen. Die Eisbären kämpfen sich tatsächlich nach drei Rückständen immer wieder ins Spiel und gewinnen das Dinge am Ende. Es war ihr neunter Sieg in Serie gegen die Pinguins. Und wer weiß, vielleicht sehen sich die beiden Teams in dieser Saison ja noch einmal wieder. Ein Duell in den Pre-Play-offs ist so unwahrscheinlich nicht. | Jörg Leopold Noch mehr gute Nachrichten Nürnberg verliert daheim 1:2 gegen Ingolstadt und damit sind die Eisbären wieder Neunter und haben jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Rang elf. So schnell kann's gehen. Ergebnisse und Tabelle folgen dann später noch. | Jörg Leopold Fischtown Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin 4:5 | ENDE | Tore: Micki DuPont (27./PP), Marcel Noebels (37./PP), Colin Smith (42./PS), Martin Buchwieser (47.) & Brendan Ranford (57.) #BHVvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1089583575547240456 | Jörg Leopold Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben nach den zuletzt sechs oder sieben Niederlagen. Ich hoffe, es kehrt jetzt ein bisschen Ruhe ein bei uns. Martin Buchwieser bei Magentasport | Weitere Beiträge