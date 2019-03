Schweres Pflaster Straubing

Im Eisstadion am Pulverturm ist es für Gästeteams nicht leicht. Die Eisbären wissen das aus Erfahrung. Die letzten sechs Gastspiele in Straubing in der regulären Saison verloren sie allesamt. Dazwischen gab es allerdings das legendäre Triple-Overtime-Duell in den Pre-Play-offs 2016/17, das Jamie MacQueen zugunsten der Berliner beendete. In dieser Saison allerdings waren die Tigers nicht sonderlich heimstark - sie holten 42 Punkte zuhause und 39 auswärts. Von den letzten sechs Spielen vor eigenem Publikum gewannen sie jedoch fünf, darunter auch einmal 7:3 gegen die Eisbären.