+++ Sheppard fehlt gegen Wolfsburg +++ Winter Game am Samstag in Köln +++ Nächstes 2:6 für die Eisbären, diesmal in Mannheim +++ Buchwieser krank, Fischbuch nur Zuschauer +++ Constantin Braun wieder im Training +++ Cüpper erneut verletzt +++

30 Cole Cassels Eisbären Berlin 13.1.2019, 14 Uhr, Eis Arena Wolfsburg | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Riesenchance Für Backman noch einmal ganz kurz vor Drittelende. Völlig frei läuft er auf Leggio zu, kann den Grizzlys-Goalie aber nicht überwinden. | Jörg Leopold Backman prüft Leggio Da war es mal brenzlig vor dem Wolfsburger Tor. Ein Anschlusstreffer jetzt und die Grizzlys fangen sicher auch wieder an zu überlegen. | Jörg Leopold Kein Spielfluss Im ersten Drittel waren immerhin noch Ansätze bei den Eisbären zu erkennen, aber von dem guten Forechecking zu Beginn ist mittlerweile auch nicht mehr viel zu sehen. | Jörg Leopold Führung mittlerweile verdient Die Eisbären im Moment völlig von der Rolle. Wolfsburg hat sogar Chancen auf ein 3:0. | Jörg Leopold Strafen für beide Teams Müller und Wurm müssen jeweils für 2+2 Minuten zuschauen. Übertriebene Härte sagen die Schiris. | Jörg Leopold Müller mit einer Chance Für die Eisbären. Viele davon gab es nicht im zweiten Drittel. Anschließend gibt es noch eine größeres Handgemenge. | Jörg Leopold Das sieht nicht gut aus Die lange verunsicherten Wolfsburger werden zunehmend selbstbewusster und bei den Eisbären geht einfach zu wenig im Spiel nach vorn. | Jörg Leopold 2:0 Wolfsburg! Cassels bringt den Puck von rechts scharf vor das Tor. Da steht Furchner ganz frei, aber Poulin ist es letztlich selbst, der sich die Scheibe ins Netz legt. | Jörg Leopold Powerbreak Weiterhin ist es ein Spiel auf überschaubarem Niveau. Die Eisbären tun sich schwer, erst recht nach der Wolfsburger Führung. Aber noch ist ja genug Zeit. | Jörg Leopold Wolfsburg komplett Backman mit einer guten Chance nach Zuspiel von Ranford. Das war knapp. | Jörg Leopold Strafzeit Wolfsburg Wurm muss zwei Minuten vom Eis, damit jetzt mal die Überzahlchance für die Berliner. | Jörg Leopold Mal wieder ein Rückstand Und zustande gekommen ist das 0:1 in Unterzahl. Alles wie gehabt also. | Jörg Leopold Wolfsburg führt Kein typisches Powerplay-Tor, Sparre kommt zum halbrechts zum Schuss und nagelt den Puck über die linke Schulter von Poulin ins Netz. | Jörg Leopold Strafzeit Berlin Diesmal erwischt es Richmond. | Jörg Leopold Wolfsburg mal gefährlich Karachun hat da gleich mehrere Gelegenheiten hintereinander. | Jörg Leopold Eisbären komplett Keine wirkliche Power im Powerplay der Wolfsburger. | Jörg Leopold Zweites Drittel Läuft. Eisbären zunächst in Unterzahl. | Jörg Leopold Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin 0:0 | 1/3 #WOBvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1084444809698385920 | Jörg Leopold Das war ein ganz guter Start, aber wir brauchen schon noch ein bisschen mehr. Frank Hördler bei Magentasport | Jörg Leopold Strafzeit Berlin Noebels hakt und beginnt das zweite Drittel auf der Strafbank. | Weitere Beiträge