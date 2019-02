+++ Ein Punkt fehlt noch für die Pre-Play-offs +++ Noebels schießt Eisbären zum Sieg in Ingolstadt +++ Jahnke erzielt beim 3:7 in Straubing sein erstes DEL-Tor - diesmal wirklich +++ Pitsch, platsch, Pinguin(e) - 6:3-Heimerfolg +++ Ortega landet in Berlin +++ Colin Smith ist jetzt Deutscher +++ Fanbogen: Deutsche Bahn und BSR wollen helfen +++

22 Marcel Noebels 24.2.2019, 16.30 Uhr, Eissporthalle Iserlohn | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Fischbuch Hat links viel Eis vor sich und läuft auf Hovinen zu, aber dann braucht er zu lange und bekommt letztlichen keinen brauchbaren Schuss mehr abgefeuert. | Jörg Leopold Eisbären bleiben dran Die Berliner haben inzwischen mehr vom Spiel, Iserlohn hat ein bisschen an Schwung verloren in diesem zweiten Drittel. | Jörg Leopold Chance vertan Iserlohn ist wieder komplett. | Jörg Leopold Strafzeit Iserlohn Erste Überzahl gleich für die Berliner, Iserlohns Kevin Schmidt verschafft sie den Eisbären. | Jörg Leopold Wieder Ausgleich Camara kann im Powerplay allein auf Poulin zulaufen und verlädt den Berliner Torwart anschließend mit mehreren Körpertäuschungen. | Jörg Leopold Strafzeit Eisbären Hördler verschafft Iserlohn ein zweites Powerplay an diesem Nachmittag. | Jörg Leopold Es ist ruhig geworden Das Angst vor dem Saisonende geht um am Seilersee. Wie gesagt: Drei Punkte müssen her für Iserlohn, sonst ist jetzt schon klar, dass nächsten Sonntag Sommerpause ist. | Jörg Leopold MacQueen Erst mit einem Luftloch beim Schuss, dann aber mit einem tollen Sprint zurück und gutem Stockeinsatz gegen Camara. | Jörg Leopold 2:1 Eisbären Die Eisbären führen wir, durch ein Stochertor von Noebels. Vielleicht war auch Backman als letzter dran. | Jörg Leopold Zweites Drittel Läuft! | Jörg Leopold Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 1:1 | 1/3 | Tor: Florian Kettemer (4.) #IECvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1099702451387748352 | Jörg Leopold Iserlohn gibt Vollgas, wir wollen die Punkte auch. Und so gehen wir auch ins zweite Drittel. Florian Kettemer bei Magentasport | Jörg Leopold 1. Drittelpause 1:1 - ein gerechtes Resultat nach durchaus kurzweiligen ersten 20 Minuten am Seilersee. | Jörg Leopold Beide Teams wieder vollzählig Und jetzt noch 33 Sekunden im ersten Drittel. | Jörg Leopold Strafen auf beiden Seiten Florek und Smith übertreiben es mit der Härte und kühlen sich jetzt auf der Strafbank ab. | Jörg Leopold Offensive ist Trumpf Man merkt schon, warum Iserlohn die viertbeste Offensive der Liga stellt - aber auch die schlechteste Defensive. Es geht hier rauf und runter. | Jörg Leopold Ausgleich! Das hatte sich ein bisschen angedeutet und diesmal ist auch Poulin beim platzierten Handgelenksschuss von Caporusso machtlos. | Jörg Leopold Pfosten! Wieder Glück für Poulin, der da erst schon geschlagen ist und dann noch Glück hat, dass der Puck vom Pfosten nicht über seinen Rücken ins Tor springt. | Jörg Leopold Powerbreak Ansehnliches Spiel bisher. Iserlohn mit viel Dampf, aber die Eisbären wirken bisher unbeeindruckt. | Jörg Leopold Eisbären komplett Einige gefährliche Abschlüsse der Roosters, aber auch zwei Konterchancen der Berliner. | Weitere Beiträge