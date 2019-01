Und nun?

0:7 - ich kann mich im Moment nicht an eine höhere Heimniederlage in der MBA erinnern. Und was da am Ende von den Rängen kam, das war schon arg fatalistisch. Trainer Richer wirkte nicht nur hinter der Bande während des Spiels ratlos, er war auch danach arg geknickt. Ein Neuzugang könnte vielleicht einen Impuls setzen, aber der Markt gibt derzeit nichts her, meint Sportdirektor Richer. Und das bezieht sich auf den Spielermarkt. Bei den Trainern gibt es da vielleicht mehr Möglichkeiten. Die Frage sollte dabei nicht sein, ob die Eisbären in dieser Frage handeln müssen, sondern wann.