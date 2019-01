+++ Sheppard fehlt gegen Wolfsburg +++ Winter Game am Samstag in Köln +++ Nächstes 2:6 für die Eisbären, diesmal in Mannheim +++ Buchwieser krank, Fischbuch nur Zuschauer +++ Constantin Braun wieder im Training +++ Cüpper erneut verletzt +++

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Jörg Leopold 4 : 2 Grizzlys Wolfsburg 25 Daniel Sparre

30 Cole Cassels

47 Daniel Sparre

59 Sebastian Furchner Eisbären Berlin 54 Sean Backman

58 André Rankel (0:0, 2:0, 2:2) 3676 Zuschauer | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Trainerstimme Das klingt irgendwie auch schon ein bisschen nach Resignation. Stéphane Richer: Wir haben heute gekämpft. Vielen Dank an unsere vielen Fans! Ich weiß, die Zeit ist nicht einfach gerade, aber sie haben eine tolle Stimmung gemacht. #ebb #WOBvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1084481068638572545 | Jörg Leopold Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin 4:2 | ENDE | Tore: Sean Backman (54.) & André Rankel (58.) #WOBvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1084474489868640259 | Jörg Leopold Wir sind gut zurückgekommen, aber alles in allem geht der Puck nicht in unsere Richtung. Aber wir dürfen trotzdem nicht den Kopf hängen lassen. André Rankel bei Magentasport | Jörg Leopold Schluss! Wolfsburg gewinnt 4:2 gegen Berlin und beendete damit die Niederlagenserie. Die Eisbären hingegen hinterlassen viele weitere Fragezeichen. | Jörg Leopold Tor bleibt leer Aber es laufen nur noch Sekunden. Das wird nichts mehr. | Jörg Leopold 4:2 Wolfsburg Die Eisbären machen mächtig Druck mit Sechs gegen Fünf. Backman hat auch die Chance zum 3:3, scheitert aber. Dann rutscht die Scheibe doch mal aus dem Wolfsburger Drittel und Furchner ist anschließend am schnellsten. Der Rest ist einfach, da das Berliner Tor ja leer ist. | Jörg Leopold Empty Net Richer geht sofort volles Risiko, aber da fällt fast das 4:2 für Wolfsburg. Der Scheibe geht aber knapp vorbei. Knapp zwei Minuten noch und die Grizzlys nehmen eine Auszeit. | Jörg Leopold 3:2 Eisbären! Powerplay-Tor. DuPont mit dem Schuss, den wohl Rankel noch leicht abfälscht, so dass der Puck über Leggio ins Netz eiert. | Jörg Leopold Strafzeit Wolfsburg Jaspers sorgt für weitere Spannung in dieser Partie. 4:30 noch und wir haben ein Powerplay für Berlin. | Jörg Leopold Wolfsburg wackelt Was ein Tor gegen eine verunsicherte Mannschaft manchmal so bewirken kann. Die Grizzlys haben es ja selbst mit ihrem 1:0 vorhin gegen die Eisbären gezeigt. | Jörg Leopold Backman war's Und jetzt könnte es tatsächlich noch einmal spannend werden. | Jörg Leopold Treffer zählt Anschluss für die Eisbären, 6:59 Minuten vor dem Ende rufen die Berliner Fans: "Jetzt geht's los!" | Jörg Leopold Videobeweis Die Eisbären jubeln nach einem Stochertor, aber Wolfsburg protestiert sofort. Mal sehen, was die Schiris nach Ansicht der Fernsehbilder sagen. | Jörg Leopold Chancen für die Grizzlys Aber das vierte Gegentor können die Eisbären noch irgendwie verhindern. | Jörg Leopold Penaltyschuss Eisbären Likens foult den durchgebrochenen Aubry. MacQueen schießt den fälligen Penalty, scheitert aber an Leggio. Es bleibt relativ hoffnungslos. | Jörg Leopold Powerbreak Es geht dahin mit den Eisbären. Jetzt gibt es auch noch eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Zehn Minuten leiden wir hier noch mit. | Jörg Leopold Fast das 4:0 Sparre taucht nach Berliner Fehler erneut gefährlich vor Poulin auf, scheitert diesmal aber. | Jörg Leopold 3:0 Wolfsburg Jaspers vergibt noch eine Konterchance, legt dann aber auf für Sparre, der Poulin schließlich mit der Rückhand überwindet. | Jörg Leopold Immerhin Die Eisbären machen gegen ganz tief stehende Wolfsburger jetzt Druck. | Jörg Leopold Schusschance DuPont Aber der Puck wird geblockt. | Weitere Beiträge