Nichts Neues von Cundari und Kettemer

Wie schwer die beiden Verteidiger verletzt sind, konnte Richer noch nicht sagen. Sie sollen „in den nächsten Tagen“ untersucht werden. Am Sonntag in Düsseldorf wird Danny Richmond ins Team zurückkehren, so dass die Eisbären immerhin mit sechs Abwehrspielern antreten können.