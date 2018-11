Florian Kettemer lief an. Und traf. Wie immer im Penaltyschießen. Gekonnt und konzentriert. Kaum ein Spieler in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) analysiert den gegnerischen Torwart im Duell so präzise wie der Verteidiger der Eisbären. Kettemer schießt immer da hin, wo sich eine Lücke bietet.

Tagesspiegel