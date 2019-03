Die Eisbären sind auch in dieser Saison wieder spitze in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) - zumindest in Sachen Zuschauerzuspruch. Zum Hauptrundenabschluss am Sonntagnachmittag war die Arena am Ostbahnhof mit 14 200 Besuchern wie schon am Freitag beim 5:4 gegen Köln ausverkauft.

Tagesspiegel | Jörg Leopold