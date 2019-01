Wie geht's James Sheppard?

Das könnte sich heute entscheiden. Fakt ist, dass die Eisbären auf einen Protest nach dem zumindest mal harten Foul von Wolf gegen ihren Topscorer verzichten, wie Kollege Jörg Lubrich in der "Bild" schreibt. Mit zwei plus zehn Minuten kam der Mannheimer nach seiner Aktion gegen den Kopf des Gegners durchaus glimpflich davon. In diesem Falle würden die Eisbären übrigens von einer eventuellen nachträglichen Sperre sogar selbst direkt profitieren. Schon am kommenden Freitag kommt Mannheim nach Berlin - nach aktuellem Stand mit David Wolf im Line-Up.