Ich bin am Sonntag nach dem Spiel gegen Schwenningen direkt nach Krefeld gefahren und habe die Nachricht dort später wie wahrscheinlich alle anderen über Handy gelesen.



Waren Sie sehr überrascht?

Eigentlich nicht. Die Leistungen mit der Nationalmannschaft haben ja dazu beigetragen, dass es nun Anfragen gibt. Das hat man bei uns Spielern nach Olympia schon gesehen. Natürlich ist der Zeitpunkt nicht vorhersehbar, aber das liegt an den LA Kings, das die da jetzt aufgeräumt haben.

Was erwarten Sie denn jetzt von der Woche beim Deutschland Cup in Krefeld? Gerade mit der Nachricht vom Weggang des Bundestrainers könnte es ja durchaus emotional werden.

Die Zusammenarbeit mit Marco Sturm hat immer viel Spaß gemacht, auch wenn ich persönlich am Anfang ja auch mal zurückstecken musste. Ich denke, dass die Woche zur Aufklärung beitragen wird. In jedem Fall ist es gut, dass Marco uns noch einmal persönlich informiert und er sich nicht per E-Mail verabschiedet. Als Nationalspieler möchte man ja schon genau wissen, was Sache ist.

Haben Sie eine Vorstellung, was nach der Ära Marco Sturm bei der Nationalmannschaft kommen könnte?

Es wird sicher eine Umstellung ohne Marco Sturm, aber für uns Spieler geht es trotzdem weiter. Nach dem Deutschland Cup steht aber bis Weihnachten erst einmal die Liga im Vordergrund, da ist es jetzt auch nicht nötig, übermorgen einen neuen Trainer zu präsentieren. Und wir Spieler können das ja eh nicht beeinflussen.

Sie selbst waren im September im Trainingscamp der Boston Bruins und wissen, dass es mit dem NHL-Traum auch ganz schnell wieder vorbei sein kann.

Klar kann das Ruckzuck gehen, aber das wünsche ich dem Marco natürlich nicht. Er fängt ja auch etwas kleiner an als Co-Trainer. Sicher will er dann irgendwann Chefcoach werden, aber keiner weiß in unserem Business, was morgen passiert. Er hat in Deutschland definitiv viel bewegt und das Eishockey bei uns auf Vordermann gebracht. Alles andere wird man sehen.