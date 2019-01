Draisaitl nicht mehr Trainer in Köln

Die Kölner Haie haben sich laut einem Bericht der "Sportbild" am Montagvormittag von Trainer Peter Draisaitl getrennt. Sein Nachfolger wird bis zum Ende der Saison Dane Lacroix. „Ich habe das nicht kommen sehen, nicht erwartet, nicht damit gerechnet. Aber so läuft es manchmal", sagte Draisaitl der "Sportbild". Die Haie liegen als Siebter in der DEL auf Playoff-Kurs, haben nach der 2:3-Niederlage in Ingolstadt allerdings nur noch zwei Punkte Vorsprung auf eben diese auf Platz sieben.

„Wir sind davon überzeugt, dass ein Trainerwechsel in der jetzigen Situation und im Hinblick auf den Hauptrunden-Endspurt und die anstehenden Playoffs notwendig war, um das Team, trotz der ordentlichen Tabellensituation, sportlich weiterzuentwickeln“, sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon der "Sportbild".