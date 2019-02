Die Eisbären klammern sich an das Prinzip Hoffnung. Sieben Spiele verbleiben noch in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und weiterhin droht aus Berliner Sicht sogar das Verpassen der Pre-Play-offs. Die erreichen in der DEL immerhin zehn von 14 Mannschaften. Es ist also beinahe eine Kunst, letztlich zu den Teams zu gehören, für die die Saison am 3.

Tagesspiegel | Jörg Leopold