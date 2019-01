Am Freitag kommt Straubing in die MBA (19.30 Uhr), danach gibt es dann drei Auswärtsspiele, bevor am 18. Januar die Adler Mannheim in die Arena am Ostbahnhof kommen. Für die Eisbären wird es angesichts des harten Programms nicht einfacher, zumal ja nun Florian Kettemer und Marc Cundari erst einmal ausfallen. Kettemer wohl fast bis zu den Pre-Play-offs (Bänderabriss im Knöchel), Cundari (Kreuzbandriss) dagegen wohl für den Rest der Saison.

Kapitän André Rankel sagte nach seinem 800. DEL-Spiel zur Situation, er glaube schon, dass seine Mannschaft in der Lage sei, die Situation noch zu retten. "Wir haben gegen Iserlohn nicht geradliniger gespielt. In den Spielen zuvor war das schon schnörkelloser und besser. Aber: Wir haben gegen Iserlohn gewonnen, so kann es weitergehen."