Beim jüngsten Heimspiel der Eisbären am Freitag gegen Schwenningen schaute Bailey vorbei, der knuffige Kuschellöwe aus Los Angeles. Zum Mätzchenmachen war das Maskottchen der LA Kings in der Arena am Ostbahnhof. Themenabend. Trallala. Es war „Kings Night" in der Arena von Berlin.

Tagesspiegel | Claus Vetter