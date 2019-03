Was hat der Don da bloß gemacht?

Nischt, sagt ein Kollege neben mir. Der hat verwaltet, die Mannschaft von München sei zu alt. Wie damals in Berlin bei den Eisbären laufe das. Außerdem würde ja der Matt McIlvane (der von Olympia) eh die Arbeit machen in Minga. Also gut, nach 20 Spielminuten in Spiel 2 schließe ich mich diesem Schluss mal noch nicht an. Ganz gewagt, oder?