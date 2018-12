Jahresausklang in der MBA

Am Sonntag kommt Ingolstadt nach Berlin, es ist das letzte Spiel des Jahres 2018. Und natürlich sollen dann drei Punkte herausspringen. Auf Ingolstadt folgt am 2.1. Iserlohn und Straubing kommt am 4.1. Drei Spiele - neun Punkte? Das wäre zumindest mal eine Ansage und scheint nach den jüngsten Eindrücken auch nicht völlig utopisch. Mal sehen, wie es dann wirklich kommt. Wir sind natürlich bei allen Spielen wieder live im Blog dabei.