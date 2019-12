Reaktion in Schwenningen?

Davon darf man ausgehen und Trainer Serge Aubin hat sicher nicht umsonst, derart deutliche Worte gewählt wie am Freitag nach dem Spiel gegen Köln. Zumal es nun auch schon das zweite Mal nacheinander war, das der Schlendrian bei den Eisbären immer wieder mit auf dem Eis stand. Wir analysieren noch einmal, was war, was ist und was kommt: