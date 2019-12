Zweite Drittelpause

Die Eisbären arbeiten weiter an einer Lösung, um Mathias Niederberger mal zu überwinden. Das sind jetzt fünf Drittel in dieser Saison oder 100 Minuten, in denen gegen die DEG die "Null" steht. Vielleicht auch deswegen gibt es nach der Sirene hier vereinzelt auch ein paar Pfiffe.