Der Blick in die anderen Arenen

Iserlohn - Mannheim 0:2

München - Straubing 1:4

Das sieht also nicht so aus, als ginge noch was Richtung Platz zwei oder drei für die Eisbären, die dafür sowieso erst einmal selbst gewinnen müssten.

Düsseldorf - Krefeld 2:2

Bremerhaven - Ingolstadt 2:1

Die DEG wackelt, Bremerhaven könnte das ausnutzen und wäre dann auf Kurs Eisbären im Viertelfinale.

Wolfsburg - Nürnberg 1:4

Schwenningen - Augsburg 3:1

Die Ice Tigers weiter in Topform, Augsburg scheint sich mit Platz zehn anfreunden zu wollen.