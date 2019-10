Drittelpause - Eisbären liegen zurück Den Start haben die Berliner verschlafen und sich in der Folge ein paar Strafen zu viel eingehandelt. Erst gegen Ende sah das etwas besser aus. Noch ist aber alles drin.

Marcel Noebels' Resümee nach dem ersten Drittel: "Das war kein guter Start von uns als Mannschaft. Danach sind wir ein bisschen hinterhergelaufen, danach haben wir uns aber gefunden. Wenn wir das Spiel gewinnen wollen, spielen wir am besten fünf gegen fünf oder in Überzahl."