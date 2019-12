Was die Kölner über Berlin sagen

Christiane Mitatselis war auch für uns heute beim Training der Haie und da sagte Trainer Mike Stewart Folgendes zum kommenden Gegner: "Wir haben gerade Videos der letzten Berliner Partien analysiert. Berlin ist super besetzt, auch bei den Goalies. Sie sind deshalb mehr oder weniger konstant durch die Saison gelaufen. Sie verfallen nicht in Panik und bleiben immer dran." Also eigentlich wie wir hier im Eisbären-Blog. Klar ist auch schon, dass Gustaf Wesslau am Freitag im Tor der Haie stehen wird. Und das womöglich extra entspannt, denn Köln fliegt ausnahmsweise nach Berlin und fährt nicht wie sonst mit dem Bus. Da springt dann sogar noch eine Übernachtung heraus, ehe es dann am Samstag zurückgeht.