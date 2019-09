Eisbären leicht verändert

Die Aufstellung bei MagentaSport überrascht ein bisschen, denn dort ist Labrie in der Reihe mit Lapierre und Pföderl gelistet. Reichel stürmt dafür im vierten Block mit Streu und Olver. Und Aubry beginnt an der Seite von Rankel und Ortega. Mal sehen, ob das auf dem Eis dann auch gleich so aussieht.