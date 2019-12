Es war der halbe Spieltag der Auswärtssiege. München gewinnt 3:2 nach Verlängerung in Straubing und bleibt damit vorn. Mannheim sieht 7:2 in Nürnberg (zehnter Sieg in Folge) und die Kölner Haie siegen in Iserlohn 4:3. Für die Roosters erzielte übrigens ein gewisser Jamie MacQueen bei seinem Debüt gleich ein Tor.