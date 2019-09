Verträge für Labrie und Streu

Die Eisbären Berlin gehen mit den Stürmern Sebastian Streu und Pierre-Cédric Labrie in die DEL-Saison, sie haben offensichtlich im "Try-Out" (yes, früher hätte man es anders formuliert. Aber früher war nicht alles besser). „Beide Stürmer haben sich sehr gut ins Team eingefügt und sind während der Vorbereitung ein fester Bestandteil der Mannschaft geworden“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. „Labrie ist ein Rollenspieler, der viel Erfahrung mitbringt und ein Element, das uns helfen kann. Streu hat eine gute Perspektive, der in einigen Spielen genau das gezeigt hat, was wir von einem Spieler, wie ihm erwarten.“

Eine Investition für die längere Zukunft ist die Verpflichtung von Labrie indes nicht. Der Außen ist bereits 33 Jahre alt und hat bislang noch nicht in Europa gespielt. Immerhin kam der Kanadier auf 46 Spiele in der NHL, als ungedrafteter Spieler. Seine Werte zeigten zuletzt allerdings nach unten, vergangene Saison spielte er nur noch in der drittklassigen ECHL.

Sebastian Streu ist der Sohn des neuen Co-Trainers Craig Streu. In Neuwied geboren (Papa spielte dort) wurde Streu im Eishockey vor allem in Österreich sozialisiert, die RB-Akademie verließ er allerdings schon 2017. Danach verdingte er sich in der halben Heimat Kanada. Streu gehörte zum U-20-Team, dass den Aufstieg in die A-Gruppe schaffte. Im November wird der Außen 20 Jahre alt, seinen Durchbruch in der DEL sollte er also in dieser Saison schaffen.