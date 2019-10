Fazit

Die Eisbären sind angekommen in dieser DEL-Saison. Der Anlauf war etwas länger, aber sie haben die Kurve bekommen. Torwart Sebastian Dahm erweist sich immer wieder als absolut solider Rückhalt, dazu wird die Offensivleistung immer besser. Maxim Lapierre traf heute zweimal, Lukas Reichel gab zwei Vorlagen. Und von der blauen Linie zielt Ryan McKiernan inzwischen immer genauer. Mal sehen, wie das dann aussieht, wenn mit Landon Ferraro demnächst noch ein weiterer Stürmer dabei ist, der Tore schießen kann. Oder kaum auszudenken - Leo Pföderl fängt auch noch an zu treffen. Nächste Woche steht am Freitag das Auswärtsspiel in Düsseldorf an, am Sonntag kommt dann Nürnberg in die Mercedes-Benz-Arena.