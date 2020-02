Uwe Krupp zurück nach Köln!

Chefcoach Mike Stewart wird endlich erlöst nach 17 Niederlagen am Stück und durch - Uwe Krupp ersetzt, kürzlich bei Sparta Prag entlassen. Der steht schon morgen gegen Wolfsburg hinter der Bande. Das ging jetzt fix, nachdem lange nichts ging in Köln - wir bleiben dran.

Kölns Geschäftsführer Philipp Walter sagt in der offiziellen Mitteilung: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Uwe Krupp. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er Mannschaften erfolgreich führen kann. Nachdem die Entscheidung für Uwe Krupp gefallen war, wollten wir Klarheit. Auch als Signal an unsere Mannschaft und unsere Fans. Deshalb übernimmt er den Cheftrainer-Posten auch direkt und nicht erst nach Saisonende. Es ist uns klar, dass es nicht mehr in unserer eigenen Hand liegt, die Play-offs in dieser Saison zu erreichen. Da müsste schon viel zusammenkommen. Uwe Krupp noch in dieser Saison zum Cheftrainer zu machen, hat zum einen den Hintergrund, dass wir ihm zutrauen, die Spielzeit zu einem würdigen Abschluss zu bringen. In erster Linie geht es uns darum, dass er schon jetzt einen Eindruck von der Mannschaft bekommt, und nicht erst im Sommer. So gewinnen wir wertvolle Zeit.“