Leser fragen, Experten antworten!

Ein sehr netter Leserbrief flatterte uns heute morgen ins Postfach. Frau Fischella Ton-Pens aus HB fragt:

"Sagt mal Kinners, warum heißen die Fischtown Pinguins eigentlich nicht Fishtown Penguins oder Fischerort Pinguine? Können die kein Denglisch da in Bremerhaven? Zweitens: Ich will mir bald mal ein Spiel anschauen von Popieschs Hammertruppe. Habt ihr Ausgehtipps für davor und danach in der hübschen Fischstadt? Drittens: Welche Zigarettenmarke rauche ich wohl, naaaaa?"





Okay, das sind drei Fragen, hier sind drei Antworten:



1. Dazu haben wir schon mal was geschrieben, hier . Aber ehrlich gesagt, ganz so klar ist uns das auch nicht. Der Name ist einfach ein bisserl fischig.

2. Aber hallo, haben wir, wir haben schon mal getestet: Sehr zum empfehlen ist das Restaurant "Delphi" mit seinen mediteranen Spezialitäten (Prager Straße 72, bekommt man auch um 22 Uhr noch was Warmes). Und danach zum Drink ab in die "Deichstube" (Hafenstraße 16) und grüßen Sie die Gastgeberin Jenny von Basti und Claus aus Berlin, Jenny weiß schon Bescheid. Ach ja und in den Deichstuben können sie auch der Trendsportart Darts frönen,

3. Ernte 23