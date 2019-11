Früher Eisbär fängt den Pinguin

Oder so. Die Eisbären waren am Donnerstag schon vor der eigentlichen Startzeit für das Training auf dem Eis. Und dann war der Spaß auch ganz schnell wieder vorbei. Im "Wellis" gab es anschließend noch Mittagessen und dann ging es auch schon in den Bus nach Bremerhaven, wo morgen die Fischtown Pinguins warten. Nach dem 0:5 im ersten Spiel an der Küste haben die Berliner da ja was gut zu machen. Serge Aubin meinte halb scherzhaft: "Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern." Ernster fügte er dann an, dass Bremerhaven eine starke Mannschaft sei und seine Jungs schon alles geben müssten. Das gelte "in dieser ausgeglichenen Liga" aber eigentlich sowieso immer. Im Tor wird wieder Sebastian Dahm stehen und da Sean Backman nach seiner Verletzung ("Ich würde es nicht Gehirnerschütterung nennen, es ist eher ein Problem im Nacken", erklärte Aubin) noch nicht wieder zur Verfügung steht, stellt sich der Rest der Mannschaft von selbst auf.