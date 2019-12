Die Spektakel-Bären

Spiele der Eisbären sind in dieser Saison wieder echte Hingucker, vor allem in den jüngsten Wochen geht es richtig ab in und mit Berlin. In den zehn Spielen der Eisbären im Dezember fielen stolze 70 Tore, macht schlappe sieben pro Partie. Sechs dieser Spiele endeten mit einem Tor Unterschied, vier davon waren nach 60 Minuten noch nicht entschieden. Auch auf die gesamte Saison gesehen, lohnt es sich, Spiele der Berliner zu besuchen, nur in den Partien von Ingolstadt und Krefeld gab es noch mehr Treffer zu bestaunen. Dazu sind die Eisbären neuerdings die Comebacker der Liga, allein in den vergangenen neun Spielen holten sie dreimal (mindestens!) einen Drei-Tore-Rückstand auf und belohnten sich noch mit Punkten. Kein Wunder, dass die Zuschauer deswegen in Scharen kommen. Gegen Bremerhaven war die Halle wieder einmal ausverkauft, der Saisonschnitt beläuft sich aktuell auf 12.518 Besucher pro Spiel und man darf davon ausgehen, dass er sich am Montag im Heimspiel gegen Augsburg noch einmal leicht erhöhen wird.