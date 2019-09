Blick nach vorn

Am Sonntag geht es ja nach Bremerhaven und darauf freut sich Kollege Vetter schon ganz besonders. Denn diesmal schaut er auch selbst vorbei. Ganz sicher wird er dann auch für uns die deutschen Spieler im Team zählen. Damit er nicht so lange braucht, gibt es an dieser Stelle schon mal Hilfestellung. Genau zwei Spieler aus dem Kader der Pinguins sind in Deutschland geboren, mit Luca Gläser kam am Freitag beim 1:0 in Düsseldorf einer immerhin 7:18 Minuten zum Einsatz. Tom Horschel musste hingegen das ganze Spiel über zuschauen, zumindest wenn die Statistik von DEL.org stimmt. Ansonsten gibt es noch elf weitere Profis mit deutschem Pass, die aber nicht aus Deutschland stammen. Ist das schlimm? Eigentlich nicht. Schließlich ist Bremerhaven ja nun nicht der typischste DEL-Standort und deutsche Eishockeyspieler stehen in Fischtown sicherlich auch nicht Schlange vor der Halle. Von daher soll jeder machen wie er mag, wenn es den Regeln entspricht. Und bei aller Kritik an den "Deutschmachern", ihre Kreativität bei der Spielersuche war bisher durchaus erfolgreich. Das sollte man dann auch anerkennen.