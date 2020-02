Ergebnisse und Tabelle

Gewinnen die Eisbären ihr Nachholspiel am Dienstag gegen Schwenningen, sollte ihnen Platz vier so gut wie sicher sein - trotz der heutigen Niederlage. Aber gut, auch das Spiel muss erst einmal gespielt werden und vorher geht es am Sonntag ja noch nach Wolfsburg. Düsseldorf spielt dann übrigens in Bremerhaven und könnte Platz fünf praktisch eintüten - oder den Gegner noch einmal näher heranrücken lassen. Noch am Leben sind die Kölner Haie nach ihrem zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Uwe Krupp, aber sieben Punkte Rückstand auf Platz zehn bei nur noch neun zu vergebenen Zählern dürften eine zu große Hypothek sein.

49. Spieltag:

Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG 1:2 n. V. (0:0, 0:0, 1:1/0:1)

Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 3:2 n. P. (0:1, 2:0, 0:1/1:0)

Iserlohn Roosters - Kölner Haie 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Straubing Tigers - Pinguins Bremerhaven 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Nürnberg Ice Tigers - EHC Red Bull München 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



Tabelle:

1. EHC Red Bull München 49 34 15 +45 164:119 103

2. Straubing Tigers 49 33 16 +42 167:125 95

3. Adler Mannheim 49 31 18 +42 168:126 94

4. Eisbären Berlin 48 29 19 +21 155:134 86

5. Düsseldorfer EG 49 29 20 +16 124:108 82

6. Pinguins Bremerhaven 49 25 24 +7 147:140 78

7. ERC Ingolstadt 49 28 21 +4 154:150 77

8. Grizzlys Wolfsburg 49 26 23 +2 141:139 73

9. Nürnberg Ice Tigers 49 25 24 -10 141:151 73

10. Augsburger Panther 49 20 29 -12 133:145 66

11. Kölner Haie 49 18 31 -31 114:145 59

12. Krefeld Pinguine 49 15 34 -31 128:159 51

13. Iserlohn Roosters 49 16 33 -44 110:154 48

14. Schwenninger Wild Wings 48 13 35 -51 109:160 41