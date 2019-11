Am Sonntag kommen die Grizzlys Wolfsburg in die Arena am Ostbahnhof. Wenn man die jüngsten Auftritte beider Mannschaften gegeneinander schneidet - überforderte WOBler verloren nur 1:3 gegen Mannheim, die Eisbären siegten verdient 4:1 in Krefeld - dann sollte klar sein, was morgen ab 14 Uhr auf dem Eis der Mercedes-Arena passieren wird. Zumal die Eisbären das erste Heimspiel der Saison schon 4:1 gegen Pat Cortina und seine Truppe gewannen. Aber, ein wenig geändert hat sich schon in Wolfsburg seitdem. Lucas Lessio ist jetzt dabei und der hatte kürzlich einen Megaeinstand beim 4:1 gegen die DEG mit drei Treffern. Nach besagtem Spiel sprach der Kanadier (unseres Wissen nach natürlich ungedoped), dass Wolfsburg Meister werden könne und Cortina ein „Weltklassetrainer“ sei. Seitdem hat Lessio nur noch einmal getroffen, in vier Spielen.