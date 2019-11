Stützle wieder mit zwei Vorlagen!

Das macht dann 15 in 21 Spielen. Beim 5:0 des Meisters in Iserlohn war der 17-Jährige wieder einer der Besten auf dem Eis.Schon irre, was das Mannheimer Talent so zusammen zaubert. Wir haben mit ihm am Freitag in Mannheim gesprochen: