München und die letzte Minute

Und schon wieder, wie am Freitag beim 3:4 in Berlin, kassiert der Tabellenführer wieder ein Tor in letzter Minute. Diesmal freute sich Wolfsburg über einen Ausgleich zum 4:4 - und siegte schließlich 5:4 in Minga nach Penaltyschießen. Dumm gelaufen ist auch das heutige Motto für die DEG: 1:0 gegen Mannheim geführt, dann eine fünfminütige Überzahl nach der Spieldauerstrafe gegen Björn Krupp gegen Ende des zweiten Drittels. Und was passiert? Die nächsten drei Tore schießt Mannheim und siegt schließlich 3:1. Auf Platz zwei bleiben aber die widerborstigen Straubinger, sie gewinnen 3:2 gegen Augsburg. Im letzten Spiel des Tages liegen die Nürnberg Ice Tigers 1:2 gegen Ingolstadt zurück. Was sonst? Morgen ist dann noch Hai gegen Punguin.