Am Samstagnachmittag war Justin Pogge noch in der Kristianstads Ishall aktiv. Er stand in der Hockey-Allsvenskan, Schwedens zweithöchster Spielklasse im Eishockey, für Södertälje SK im Tor. Pogges Team verlor 2:3 nach Verlängerung beim abstiegsgefährdeten Kristianstads IK. 2130 Zuschauer entrichteten Eintritt für dieses Spiel. Am Montagabend saß Pogge auf der Tribüne der Arena am Ostbahnhof.

Tagesspiegel | Sebastian Schlichting