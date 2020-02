Die zweite Märzwoche dürfte für die Eisbären Berlin in diesem Jahr eine relativ entspannte werden. Das hängt ganz entscheidend mit ihrem bisherigen Abschneiden in der Deutschen Eishockey- Liga zusammen. Nach dem 6:2 (3:1, 2:1, 1:0) vor 12.508 Zuschauern am frühen Sonntagabend in der Arena am Ostbahnhof gegen den ERC Ingolstadt liegen sie nach absolvierten 42 Saisonspielen auf dem vierten Tabellenplatz.

Tagesspiegel | Jörg Leopold