Wir haben in dieser Saison bis jetzt noch nie fünf Spiele hintereinander gewonnen. Das ist ein großes Ziel von uns, denn nach fünf Siegen gibt es einen schönen Preis – vielleicht einen zusätzlichen freien Tag oder so etwas. Also werden wir in jedem Fall alles geben.

Sebastian Streu nach dem Heimsieg gegen Iserlohn