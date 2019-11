Heute also steht das erste Auswärtsspiel der Saison bei den Straubing Tigers an. Das 5:2 vom Heimspiel am 6. Oktober haben sie Eisbären gegen die Niederbayern auf ihrer Habenseite. Aber der Gegner ist heimstark und nicht umsonst immer noch auf einem erstaunlichen zweiten Platz. Um 16.30 Uhr geht es los, leider ohne Sean Backman, der ja eine hoffentlich tatsächlich nur leichte Gehirnerschütterung am Donnerstag beim Auswärtssieg in Nürnberg erlitt.