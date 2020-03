Auswärts bei den Merkwürdigen

Die Grizzlys Wolfsburg sind in dieser Saison schwer zu entschlüsseln. Mal läuft es richtig gut, dann wieder richtig schlecht. So gab es zuletzt zwei Niederlagen bei den zuvor 17 Spiele sieglosen Kölnern (0:5) und beim Tabellenletzten in Schwenningen (2:3). Davor hatten die Niedersachsen allerdings sieben Siege aus acht Spielen geholt und unter anderem gegen München (5:1) und Mannheim (4:2) gewonnen. Und Serien dieser Art gab es tatsächlich einige. Auch gegen die Eisbären ging es zumindest in zwei der drei bisherigen Saisonspiele wild zu, einmal gewannen die Grizzlys 6:5 nach Penaltyschießen in Berlin, dann holten die Eisbären ihrerseits zwei Punkte beim 6:5 nach Verlängerung in Wolfsburg. Wie verrückt wird es heute?