Leon Draisaitl ist der Topscorer der NHL

Jetzt ist es dann doch passiert, der beste Stürmer der Welt führt die Topscorer-Wertung in der besten Liga der Welt an. Ein erneut überragender Eishockey-Nationalspieler Draisaitl hat die Oilers in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt zwei Niederlagen wieder zu einem Sieg geführt. Der Kölner steuerte beim 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) der Oilers bei den Columbus Blue Jackets zwei Tore und eine Vorlage bei. Draisaitl führt nun mit 25 Punkten die Scorerliste in der NHL an. Ich würde mal sagen, als erster deutscher Spieler überhaupt (auch zu diesen Zeitpunkt).