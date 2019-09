An das Duell mit den Chicago Blackhawks am Sonntag mochte Müller daher noch keinen Gedanken verschwenden – schließlich geht es in der Kurpfalz auch darum, die ersten Auswärtspunkte der Saison zu holen: "Wir werden uns erst einmal auf das Mannheim-Spiel konzentrieren. Wir wollen da auf jeden Fall Punkte holen. Das ist ein wichtiges Spiel für uns", sagte er.

Dass der Meister ähnlich durchwachsen in die neue Saison gestartet ist wie die Eisbären und ebenfalls zwei der ersten vier Spiele verloren hat, spielt für Verteidiger Jonas Müller keine Rolle: "Die haben eine so gute Mannschaft, da ist es egal, ob sie einen nicht so guten Start hatten. Sie sind immer gefährlich", sagte der Nationalspieler.