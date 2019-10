Lustig ist das eher nicht, was um Himmelswillen haben sie sich dabei nur gedacht in Ingolstadt? Am Freitag laufen sie im Militärlook gegen die Eisbären auf, nachdem ihre Spieler schon entsprechend posiert haben vor einem Flieger. Nur - Krieg ist kein Spiel und wer mit Krieg spielt, der hat aus der deutschen Geschichte kaum etwas gelernt. So etwas wäre wohl in Berlin kaum denkbar, zum Glück.